Uomini e Donne, tronista punta ad una nuova corteggiatrice: colpo di scena! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un tronista di Uomini e Donne stravolgerà oggi il suo percorso, puntando ad una nuova corteggiatrice: puntata ricca di colpi di scena. Sono tantissime le novità che stupiranno nel corso della puntata di Uomini e Donne di questo giovedì 10 febbraio. Infatti un tronista dimenticherà una corteggiatrice per puntare ad una nuova dama: tutte le anticipazioni. Lo studio del dating show di Canale 5 (Via Screenshot)Nel corso della puntata di ieri la Redazione di Uomini e Donne si è concentrata sulle peripezie amorose di Matteo Ranieri. Oggi quindi Maria De Filippi lascerà ampio spazio a Luca ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 10 febbraio 2022) Undistravolgerà oggi il suo percorso,ndo ad unata ricca di colpi di scena. Sono tantissime le novità che stupiranno nel corso dellata didi questo giovedì 10 febbraio. Infatti undimenticherà unaperre ad unadama: tutte le anticipazioni. Lo studio del dating show di Canale 5 (Via Screenshot)Nel corso dellata di ieri la Redazione disi è concentrata sulle peripezie amorose di Matteo Ranieri. Oggi quindi Maria De Filippi lascerà ampio spazio a Luca ...

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - zaiapresidente : ?? Sono soddisfatto che in Consiglio Regionale del Veneto si sia approvata all'unanimità la legge per favorire pari… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - mikedells : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti,comunque la pensiate, il mio credo politico mi fa apprezzare ogni persona che si batte per i suoi ideal… - Gigithebeast1 : RT @MarevaBogi: #ilVeroSenso della dignità che ci diamo. Donne ma anche uomini. -