Uomini e Donne spoiler puntata 10 febbraio: nuove conoscenze per Luca, Eleonora ritorna? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo, ancora una volta, alle dinamiche inerenti il trono classico e quello over. Dopo essersi soffermati soprattutto su Matteo, stavolta sarà la volta di Luca sedersi al centro dello studio per raccontare cosa sia successo in questa settimana. Scopriamo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì 10andrà in onda un nuovo appuntamento con. In tale occasione assisteremo, ancora una volta, alle dinamiche inerenti il trono classico e quello over. Dopo essersi soffermati soprattutto su Matteo, stavolta sarà la volta disedersi al centro dello studio per raccontare cosa sia successo in questa settimana. Scopriamo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - vaticannews_it : #8febbraio #PapaFrancesco chiama tutti, uomini e donne, a non smettere di 'indignarsi' di fronte a questa realtà… - _Nico_Piro_ : Impediscono alle donne di lavorare con uomini. Norme che fanno male alla dignità e alle aspirazioni delle donne ma… - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma sorprende tutti in studio: mossa inaspettata - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Matteo Ranieri, bacio con Denise? -