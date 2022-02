Un gol di Milenkovic al 94? porta la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia l’Atalanta è fuori

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La partita ditra Atalanta efinisce con il check del Var nei minuti di recupero per controllare la regolarità del terzo gol della, quello della vittoria, segnato daal 94?, rete che manda la squadra dino in. Finisce 2-3 al Gewiss Stadium dopo una partita decisamente vivace aperta dalla rete di Piatek, che ha segnato una doppietta, continuata con i gol di Zappacosta e Boga e decisa dal gol nei minuti di recupero diconvalidato dal Var dopo una lunga review. Lafinisce in dieci, per l’espulsione di Martinez Quarta ma è la squadra dino a passare il turno. Se la Juventus dovesse passare il turno, contro il Sassuolo, Vlahovic ...

Advertising

SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - SerieA : ??? ???? GOOOLLLL ???? ?? #Milenkovic colpisce al volo e segna un gol bellissimo da fuori area ??? #AtalantaFiorentina 2… - Italpress : Milenkovic-gol al 93°, Fiorentina in semifinale - ItaliaNotizie24 : Milenkovic-gol al 93°, Fiorentina in semifinale di Coppa Italia - LauraAct63 : RT @SerieA: ??? ???? GOOOLLLL ???? ?? #Milenkovic colpisce al volo e segna un gol bellissimo da fuori area ??? #AtalantaFiorentina 2-3 #CoppaIt… -

Ultime Notizie dalla rete : gol Milenkovic

, rigori, legni, vari interventi al Var e un rosso: quello del Gewiss Stadium è stato un quarto ... che ha strappato il pass per la semifinale di Coppa Italia grazie alla zampata didal ...In difesa la coppia Martinez Quarta - Igor,solo in panchina. Avvio confusionario, ma alla prima azione la partita prende già una piega. Il Var Guida segnala all'arbitro Fabbri un pestone ...Dal 36'st MILENKOVIC – Il tempo di entrare, lottare, e tirare fuori dal cilindro un gol che vale una semifinale di coppa (e da manuale del calcio). Provvidenza, 8 GONZALEZ – Ha una grande voglia di ...Lo ha detto Nikola Milenkovic, autore del gol del definitivo 3-2 che ha permesso alla Fiorentina di battere in 10 uomini l’Atalanta al Gewiss Stadium per 3-2 nel match dei quarti di finale di Coppa ...