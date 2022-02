Torre Annunziata | arriva l’Antimafia al Comune | salta la seduta di consiglio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Perquisizioni in corso nella sede deldi(in provincia di Napoli),ladicomunale. Da oltre un’ora le forze dell’ordine, delegate dalla Procura di Napoli, sono impegnate nell’acquisizione di documenti negli uffici del pianterreno e del primo piano della sede comunale di via Provinciale Schiti. Gli inquirenti starebbero recuperando incartamenti in relazione ad un’inchiesta condotta dalla Dda. Questa mattina, nella stessa struttura, era prevista unadelcomunale, che è stata rinviata e si dovrebbe tenere il prossimo lunedì. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Napoli, 10 febbraio 2022 " Blitz dell'antimafia al municipio di, dove questa mattina sono in corso le p erquisizioni negli uffici. E con l'arrivo dei carabinieri, in aula è salta ta la seduta d el c onsiglio comunale. Perquisizioni in corso nella sede del Comune di Torre Annunziata (in provincia di Napoli), salta la seduta di Consiglio comunale. Da oltre un'ora le forze dell'ordine, delegate dalla Procura di Napoli ...