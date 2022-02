Sondaggi Index Research: Fdi in crescita insidia il Pd (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fratelli d’Italia è l’unica forza politica a vedere crescere i propri consensi secondo gli ultimi Sondaggi realizzati da Index Research per Piazza Pulita. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l’1,7% attestandosi al 20,9% e consolidando il secondo posto. Nonostante il calo di otto decimi rispetto alla rilevazione precedente, il Pd rimane in cima alle preferenze degli italiani con il 21,8% dei consensi. Crollo per la Lega che passa dal 18,3% di fine gennaio al 16,8% odierno. In calo pure le quotazioni del Movimento 5 Stelle ora al 13,2% (-0,5%). Sondaggi Index: crescono FI e Italia Viva Forza Italia cresce di due decimi al 7,8% mentre Azione/+Europa flette al 5,1%. Italia Viva stacca Sinistra Italiana, in calo al 2,5%, e sfiora il 3%. Chiudono i Verdi e Articolo 1 sondati ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fratelli d’Italia è l’unica forza politica a vedere crescere i propri consensi secondo gli ultimirealizzati daper Piazza Pulita. Il partito di Giorgia Meloni guadagna l’1,7% attestandosi al 20,9% e consolidando il secondo posto. Nonostante il calo di otto decimi rispetto alla rilevazione precedente, il Pd rimane in cima alle preferenze degli italiani con il 21,8% dei consensi. Crollo per la Lega che passa dal 18,3% di fine gennaio al 16,8% odierno. In calo pure le quotazioni del Movimento 5 Stelle ora al 13,2% (-0,5%).: crescono FI e Italia Viva Forza Italia cresce di due decimi al 7,8% mentre Azione/+Europa flette al 5,1%. Italia Viva stacca Sinistra Italiana, in calo al 2,5%, e sfiora il 3%. Chiudono i Verdi e Articolo 1 sondati ...

