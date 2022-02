San Severo: non esibisce il green pass, poi con l’auto e sfonda l’ingresso del municipio Le intemperanze del cittadino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un cittadino aveva necessità di entrare in municipio. Ma per farlo aveva necessità di esibire il green pass. Alla richiesta del l’addetto si è rifiutato di esibire il certificato verde, quindi la sua alterazione ha raggiunto il livello tale da mettersi in macchina e, a bordo dell’auto, lanciarsi contro l’ingresso del municipio fino a sfondarlo. Accaduto a San Severo. Specificamente, la vettura lanciata nell’androne del palazzo comunale ha finito la sua corsa contro una vettura di servizio ferma e, a sua volta, finita contro i pannelli di recinzione di lavori in corso. Abbattuto anche uno scooter. L'articolo San Severo: non esibisce il green ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 10 febbraio 2022) Unaveva necessità di entrare in. Ma per farlo aveva necessità di esibire il. Alla richiesta del l’addetto si è rifiutato di esibire il certificato verde, quindi la sua alterazione ha raggiunto il livello tale da mettersi in macchina e, a bordo del, lanciarsi controdelfino arlo. Accaduto a San. Specificamente, la vettura lanciata nell’androne del palazzo comunale ha finito la sua corsa contro una vettura di servizio ferma e, a sua volta, finita contro i pannelli di recinzione di lavori in corso. Abbattuto anche uno scooter. L'articolo San: nonil...

