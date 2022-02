Sallusti scrive che «anche a Libero» ci sono dei limiti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alessandro Sallusti ha spiegato, nell’editoriale su Libero di oggi, i motivi che hanno portato alla sospensione del giornalista Tommaso Montesano (figlio dell’attore Enrico) in seguito al suo tweet che sembrava mettere in dubbio la veridicità dell’episodio – avvenuto a marzo del 2020 – del convoglio militare carico di bare nella città di Bergamo, nei primi giorni del lockdown e della diffusione della pandemia di coronavirus in Italia. Il titolo scelto per l’editoriale ha avuto, per un attimo, un effetto disorientante: «anche qui a Libero c’è un limite da non oltrepassare». Soprattutto per l’utilizzo dell’espressione (in funzione di avverbio) di anche. Come a dire: persino a Libero, addirittura a Libero. Come se il giornale, prima della direzione di Alessandro ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alessandroha spiegato, nell’editoriale sudi oggi, i motivi che hanno portato alla sospensione del giornalista Tommaso Montesano (figlio dell’attore Enrico) in seguito al suo tweet che sembrava mettere in dubbio la veridicità dell’episodio – avvenuto a marzo del 2020 – del convoglio militare carico di bare nella città di Bergamo, nei primi giorni del lockdown e della diffusione della pandemia di coronavirus in Italia. Il titolo scelto per l’editoriale ha avuto, per un attimo, un effetto disorientante: «qui ac’è un limite da non oltrepassare». Soprattutto per l’utilizzo dell’espressione (in funzione di avverbio) di. Come a dire: persino a, addirittura a. Come se il giornale, prima della direzione di Alessandro ...

