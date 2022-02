Oroscopo Paolo Fox Leone domani 11 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’diFox dell’11per i nati sotto il segno delvi ricorda che non vi abbattete facilmente, gli ostacoli vi stimolano, ma Saturno opposto porta ancora un po’ di stanchezza! Non vi fermate mai, ma studiare le nuove mosse per espandere nuovi orizzonti può essere utile per raggiungere i vostri prossimi obiettivi.Conferme in arrivo, se state aspettando, per arrivare primi non vi disturba muovervi un po’ di più e darvi da fare! Il vostro segno vi consente di essere sempre in prima linea, anche con qualche ostacolo di troppo. Ci vuole attenzione tra il 14 e il 15 del mese a causa di contrasti tra Mercurio e Luna! Leggi l’diFox 11peri ...