Nel quarto trimestre 2021 106 mila nuove partite Iva

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Neldelsono state aperte 106.400Iva con un incremento del 3,9% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 60,7% delleaperture di partita Iva è stato operato da persone fisiche, il 28,7% da società di capitali, il 4,2% da società di persone; la quota dei “non residenti” ed “altre forme giuridiche” è pari al 6,4% del totale delleaperture. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze.Rispetto aldel 2020, solo le persone fisiche mostrano una flessione (-2,2%), le altre forme giuridiche mostrano apprezzabili incrementi: +23,4% dei non residenti, +14,8% per le società di ...

ROMA (ITALPRESS) – Nel quarto trimestre del 2021 sono state aperte 106.400 nuove partite Iva con un incremento del 3,9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La distribuzione per ...