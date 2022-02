Nedved | «Juve | mercato fantastico Messaggio chiaro della società»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole del vicepresidententus Ai microfoni di Mediaset, Pavelha parlato prima diSassuolo. Le sue dichiarazioni. AMBIZIONI – «Sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato direttive precise. In questo momento, a questo puntostagione siamo quasi dove volevamo essere. In campionato siamo in grosso ritardo, volevamo essere più avanti». TRIDENTE CONFERMATO IL PROSSIMO ANNO – «Sapete che ci sono più giocatori in scadenza di contratto. Il tridente ci è piaciuto. Se dovesse mantenere questa forza sarà difficile togliere loro la maglia da titolari, ma non sarà facile continuare così. Io credo che il mister abbia in testa anche cambiamenti». ZAKARIA – «Credo possa fare qualsiasi ruolo a centrocampo, è un giocatore che dà tanta sostanza. Arriva da ogni parte con ...