Morte David Rossi | il pm Nastasi smentisce le accuse del carabiniere Aglieco | “Non risposi alla chiamata della Santanchè sul telefono del manager Mps”

"È una vergognosa falsità " quella secondo cui gli investigatori "hanno voluto insabbiare" le indagini successive alla Morte di David Rossi. Una difesa su tutta la linea della sua persona e dei colleghi che insieme a lui indagavano sulle questioni che riguardavano Monte dei Paschi di Siena. Durante la sua audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sul decesso dell'ex capo comunicazione di Mps, il pm Antonino Nastasi ha fornito la sua versione dei fatti su ciò che è successo la sera del 6 marzo 2013 nell'ufficio di Rossi. Le parole dell'attuale pm di Firenze erano molto attese perché ai primi di dicembre, in un'altra seduta della commissione, lo stesso Nastasi era stato accusato dal colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco di aver risposto a una telefonata sul cellulare di Rossi la sera della sua morte.

