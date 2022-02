Morta Donatella Raffai | la storica conduttrice di ‘Chi l’ha Visto?’ aveva 78 anni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Si è spenta questa mattina. Il volto televisivo è stato la primadi ChiVisto:78. Lutto per il mondo della televisione con la morte di. Lada tempo lottava contro un brutto male e si è spenta all’età di 78. Nel corso della sua carriera è stata la prima a condurreVisto?’ Ladurante la sua esperienza a ChiVisto? (Via Screenshot)Si è spentaprimadi Chivisto? ed in precedenza ...

Advertising

fanpage : Addio a #DonatellaRaffai, la prima storica conduttrice di #chilhavisto - Adnkronos : Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - chedisagio : ?? È morta Donatella Raffai, volto storico di «Chi l'ha visto?» @corriere - 361_magazine : Donatella Raffai è morta, la giornalista aveva 78 anni - malegiuppa : RT @paoloigna1: Davvero un grande dispiacere #DonatellaRaffai -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Donatella

Addio aRaffai:a 78 anni Come riporta TG Com 24 : 'I funerali, annuncia il marito, si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al ...Raffai è stata un ex volto noto del Rai ed èproprio oggi giovedì 10 febbraio 2022 all'età di 78 ...Lo ha annunciato la pagina social del programma di Raitre È morta all'età di 78 anni Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di “Chi l'ha visto?” dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato la ...Donatella Raffai è morta. La conduttrice e giornalista, nota al grande pubblico per essere stata il volto di Chi l’ha Visto per molti anni, si è spenta all’età di 78 anni. Proprio lei ha condotto per ...