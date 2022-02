MATRIX RESURRECTIONS: da domani in home premiere digitale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski, MATRIX RESURRECTIONS disponibile da domani, giovedì 10 febbraio, in home premiere digitale per Warner Bros. home Entertainment. Chi sono gli interpreti principali di “MATRIX Resurrection”? Il tanto atteso nuovo capitolo dell’innovativo franchise che ha ridefinito un genere riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. Sinossi In MATRIX RESURRECTIONS ritorna in un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Diretto dalla visionaria regista Lana Wachowski,disponibile da, giovedì 10 febbraio, inper Warner Bros.Entertainment. Chi sono gli interpreti principali di “Resurrection”? Il tanto atteso nuovo capitolo dell’innovativo franchise che ha ridefinito un genere riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity. Sinossi Inritorna in un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora ...

Advertising

RakutenTV_IT : Pillola Rossa?? o Pillola Blu ?? ?#MatrixResurrections riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ne… - cinemaniaco_fb : ?????????????? I Primi 10 Minuti in Anteprima | Matrix Resurrections Da oggi in HOME PREMIERE: disponibile per l’acquisto… - moviestruckers : #MatrixResurrections di Lana Wachowski disponibile in home premiere digitale - movietele : Dal 10 febbraio, #MatrixResurrections disponibile in PVOD sulle principali piattaforme digitali. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix Resurrections, il quarto capitolo disponibile in streaming da oggi -