L' oro olimpico di Constantini-Mosaner e il senso del doppio misto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Alzi la mano chi, seguendo l'cursus honorum che si è concluso con l'oro di Stefaniae Amosnel curling a Pechino non ha ricavato una sensazione simile a quella che Monsieur Lacoste deve aver provato quando Madame Lenglen gli suggerì di impugnare la racchetta in un altro modo permettendogli di vincere molto più di quanto sarebbe riuscito a fare con una continental classica. Lenglen, tennista in gonna plissettata che ha fatto impazzire mezzo mondo negli anni '20 è stata probabilmente la migliore di tutti i tempi laddove il termine “migliore” comprende non solo i titoli vinti ma anche che tipo di personaggio si è stati nella propria epoca. Giocò ilnel tennis con tutti e quattro i moschettieri di Francia: Brugnon, Lacoste, Borotra e Cochet, i quattro che ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Sul gradino più alto del podio olimpico, con la medaglia d’oro al collo, quattro anni dopo Pyeongchang. ????… - Coninews : Buongiorno così... ?? Con l'oro del doppio misto di curling e l'argento di Chicco Pellegrino l'#ItaliaTeam ???? vola… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - FidalRoma : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter azzur… - atleticaitalia : #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter a… -

Ultime Notizie dalla rete : oro olimpico

Artigliato con maestria l'nella gara di short - track in apertura delle Olimpiadi Invernali di ... il trattamento subito nei mesi scorsi, quelli cruciali della preparazione all'evento. ...Si tratta dell'ottava medaglia per l'Italia in questa edizione olimpica e del primo podiodello snowboardcross maschile nella storia dei Giochi (nel femminile c'era stato l'di Michela ...Per la forte rappresentante dei Paesi Bassi è il secondo oro personale (prima affermazione nei 3000 metri ... ma la romana nel corso di queste Olimpiadi ha messo in mostra l’approccio giusto come ...Queste sono le recenti dichiarazioni di Marcell Jacobs, concessosi ai microfoni dell’Ansa per commentare l’oro olimpico conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Mi unisco alla sua felicità ...