LIVE Tour de Provence 2022, prima tappa in DIRETTA: Ludvigsson migliora il tempo di Battistella. Attesa per Ganna e Alaphilippe (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:11 Parte l’australiano Michael Storer, alla prima gara con la nuova maglia della FDJ. 15:10 Serry si inserisce al quinto posto con un tempo di 8’27”. 15:08 8’30” anche il tempo di Cataldo, che va alle spalle di Gazzoli per una questione di centesimi. 15:06 Gazzoli si piazza al sesto posto con un tempo di 8’30”. 15:05 Partiti Luke Rowe della Ineos Grenadiers e Peter Serry della QuickStep. 15:04 Che tempo per Nairo Quintana! Il colombiano prende appena 16 secondi dal leader chiudendo in 8’33”! 15:03 Nuovo miglior tempo! Lo svedese della FDJ Tobias Ludvigsson supera Battistella di appena 2?. 51,4 km/h la sua media. 15:02 Alto il tempo di Viviani, 8’49”. Energie salvate per ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:11 Parte l’australiano Michael Storer, allagara con la nuova maglia della FDJ. 15:10 Serry si inserisce al quinto posto con undi 8’27”. 15:08 8’30” anche ildi Cataldo, che va alle spalle di Gazzoli per una questione di centesimi. 15:06 Gazzoli si piazza al sesto posto con undi 8’30”. 15:05 Partiti Luke Rowe della Ineos Grenadiers e Peter Serry della QuickStep. 15:04 Cheper Nairo Quintana! Il colombiano prende appena 16 secondi dal leader chiudendo in 8’33”! 15:03 Nuovo miglior! Lo svedese della FDJ Tobiassuperadi appena 2?. 51,4 km/h la sua media. 15:02 Alto ildi Viviani, 8’49”. Energie salvate per ...

