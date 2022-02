Latte, la richiesta di Coldiretti: adeguare subito prezzi alla stalla (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. “La situazione in cui versa la zootecnica da Latte bergamasca è insostenibile, per questo bisogna rendere immediatamente operativo l’accordo di filiera in modo da fermare la speculazione in atto sul prezzo del Latte alla stalla, che rischia di far saltare uno dei comparti cardine del nostro agroalimentare”. È quanto afferma Coldiretti Bergamo nel commentare positivamente la convocazione del tavolo regionale da parte dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che ha accolto le richieste della stessa Coldiretti. “Ringraziamo l’assessore Rolfi per aver fatto proprie le nostre sollecitazioni – continua Coldiretti Bergamo –. Come Coldiretti stiamo lavorando su tutti i fronti, dal livello governativo a quello territoriale, per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. “La situazione in cui versa la zootecnica dabergamasca è insostenibile, per questo bisogna rendere immediatamente operativo l’accordo di filiera in modo da fermare la speculazione in atto sul prezzo delst, che rischia di far saltare uno dei comparti cardine del nostro agroalimentare”. È quanto affermaBergamo nel commentare positivamente la convocazione del tavolo regionale da parte dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che ha accolto le richieste della stessa. “Ringraziamo l’assessore Rolfi per aver fatto proprie le nostre sollecitazioni – continuaBergamo –. Comestiamo lavorando su tutti i fronti, dal livello governativo a quello territoriale, per ...

