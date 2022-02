Juventus | Ceferin su Agnelli | “Sono pronto a farlo con lui!

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo scorso aprile un terremoto stava per scuotere il calcio mondiale. La Superlega stava nascendo ma le proteste di tifosi di tutto il mondo hanno fermato quella che poteva essere una vera e propria rivoluzione. Il Presidente della Uefaè tornato sull’episodio a Le Journal du Dimanche:” Superlega? Quando hai persone nel tuo comitato esecutivo, incluso il presidente Andrea, che negoziano e cercano di trovare soluzioni, è molto difficile immaginare questo scenario“.UefaDopo però apre uno spiraglio per una riappacificazione con il presidente dellain questo modo: ” Come ho passato quei giorni?state 48 ore stressanti. A causa del mio rapporto con, ancora più intenso; oggi non esiste più....

Significative le parole sul numero uno della, Andrea Agnelli: In ogni casoè pronto a sedersi a un tavolo, ma devono essere i 'ribelli' a chiederglielo:... quasi chevolesse ipotecare il futuro (Platini è ancora vivo) come a suo tempo volle fare ... Quarto il Barcellona con un meno 650, quinto l'Arsenal, poi(meno 561), Milan (meno 432), ...Aleksandar Ceferin, nei giorni scorsi ... Non abbiamo rapporti con Real Madrid, Barcellona e Juventus. Dopo aver pugnalato me e la UEFA alle spalle spetta a loro chiamare. Pensano che la Superlega ...Non sono però mancate domande sulla Superlega e sui rapporti con le "ammutinate" Juventus, Real Madrid e Barcellona. Aleksander Ceferin / ANDREAS SOLARO/GettyImages Un commento sul 2021: "È stato un ...