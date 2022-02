Il premio Nobel Luc Montagnier è morto: la conferma arriva dalla Francia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il professore Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull’Aids, è morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. La notizia è stata confermata dal quotidiano Liberation, dopo essere circolata per ore sui social. Lo studioso era diventato un punto di riferimento per i no-Vax e un forte sostenitore dell’idrossiclorina come cura per il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il professore Lucper i suoi studi sull’Aids, èa Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. La notizia è statata dal quotidiano Liberation, dopo essere circolata per ore sui social. Lo studioso era diventato un punto di riferimento per i no-Vax e un forte sostenitore dell’idrossiclorina come cura per il L'articolo proviene da Inews24.it.

