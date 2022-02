I sindacati di Torrette alzano la voce | ' Dipendenti stremati dal blocco ferie e dai super turni' L' ospedale | ' Aperti al dialogo'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) ANCONA - 'Vogliamo un confronto vero con l'Azienda per dare risposte concrete aidadellee straordinari'. 'Ilnon è mai mancato. Comprendiamo la stanchezza ...

più almeno altri 8 incontri coi sindacati regionali. Non mi sembra proprio che manchi il confronto». Intanto a Torrette si continua a morire di Covid. Martedì in rianimazioni è deceduto un uomo di 68 ...(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Nuove assunzioni di personale sanitario e stabilizzazione dei precari che lavorano all'ospedale regionale di Torrette e al Salesi di Ancona. Sono le richieste avanzate dalla ...