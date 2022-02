I Comuni del Lazio contro il caro bollette: oggi un monumento spento per protesta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il caro bollette spaventa, non solo i cittadini. Anche i Comuni del Lazio temono di “ritrovarsi ancora una volta a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio e erogare servizi ai cittadini”. Per questo, fa sapere Anci Lazio, i Comuni della regione oggi, a partire dalle 20, spegneranno un monumento o un luogo simbolo per 30 minuti. Si legge nella nota dell’Anci: “Rispondiamo – spiega il Presidente Varone – alle risposte insufficienti del Governo alle nostre richieste; non si riesce a capire quanto l’aumento delle utenze possa ripercuotersi sui bilanci degli Enti Locali e, di conseguenza, sulla possibilità di erogare servizi ai cittadini. Abbiamo chiesto a tutti i Comuni del Lazio di partecipare e di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilspaventa, non solo i cittadini. Anche ideltemono di “ritrovarsi ancora una volta a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio e erogare servizi ai cittadini”. Per questo, fa sapere Anci, idella regione, a partire dalle 20, spegneranno uno un luogo simbolo per 30 minuti. Si legge nella nota dell’Anci: “Rispondiamo – spiega il Presidente Varone – alle risposte insufficienti del Governo alle nostre richieste; non si riesce a capire quanto l’aumento delle utenze possa ripercuotersi sui bilanci degli Enti Locali e, di conseguenza, sulla possibilità di erogare servizi ai cittadini. Abbiamo chiesto a tutti ideldi partecipare e di ...

