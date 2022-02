Foibe | De Petris | ' ministro Bianchi chiarisca su circolare e proceda con rigore'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "E' desolante e gravissimo che a equiparare lee la Shoah, dopo decenni di analisi sulla unicità dello sterminio nazista degli ebrei, sia proprio il ministero della Pubblica Istruzione, a firma del capo dipartimento Stefano Vasari", afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. "Questa - prosegue la presidente De- non è una semplice gaffe. Non bastano le scuse pur doverose del. E' dovere delappurare come sia stato possibile diramare una similee procedere di conseguenza con il dovuto".

Comunicato pres. De Petris (LeU) su circolare ministero Istruzione Foibe-Shoah

In occasione del "Giorno del Ricordo", in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano - Dalmata, giovedì 10 febbraio la città di Savona ospitetà una serie di ...di Giannella De, esule ...... presiederà la santa messa per il Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'...nella chiesa in via Alfonso Mistrangelo sarà data lettura della testimonianza di Giannella De, ...