Festa granata per i 74 anni di Salvatore Orilia (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Enzo Sica Oggi è un giorno speciale per l'amico Salvatore Orilia, tifoso storico della Salernitana. Spegnerà 74 candeline che rappresentano un traguardo importante per una persona come lui che è stato sempre identificato, soprattutto nel mondo del calcio cittadino, come grande appassionato e tifoso della squadra granata. E' stato presidente del Centro di Coordinamento club granata fino a qualche anno fa prima di fondare con un gruppo di amici il Salerno club 2010 che vanta tra i propri soci tifosi storici del Vestuti prima e dell'Arechi dopo. Salvatore è un punto di riferimento di intere generazioni, una voce molto ascoltata tra i supporter granata. non c'è vicenda sportiva o societaria degli ultimi 60 anni che non lo abbia visto protagonista proprio per il suo ...

