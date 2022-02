Fermati due scippatori, sono giocatori della giovanile (Di giovedì 10 febbraio 2022) “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti”. Lo dichiara il presidente della US Salernitana 1919, Danilo Iervolino in merito al fermo di due giovani scippatori, entrambi minorenni e che secondo le prime informazioni apparterrebbero alla giovanile della Salernitana. “Se confermato – aggiunge – si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e, che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni”. I due giovani, entrambi 17enni sono stati Fermati dagli agenti della squadra mobile di Salerno. Lo scippo sarebbe avvenuto in via De Granita, portando via la borsa ad una donna. La refurtiva è stata poi recuperata e ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 10 febbraio 2022) “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settoreci lascia attoniti”. Lo dichiara il presidenteUS Salernitana 1919, Danilo Iervolino in merito al fermo di due giovani, entrambi minorenni e che secondo le prime informazioni apparterrebbero allaSalernitana. “Se confermato – aggiunge – si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e, che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni”. I due giovani, entrambi 17ennistatidagli agentisquadra mobile di Salerno. Lo scippo sarebbe avvenuto in via De Granita, portando via la borsa ad una donna. La refurtiva è stata poi recuperata e ...

