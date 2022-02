Fake il concorso Iliad con iPhone e Samsung in regalo per incentivare i clienti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sta circolando e non poco una nuova truffa che fa riferimento ad un presunto concorso Iliad con iPhone, Samsung Galaxy e MacBook Pro in regalo. L’operatore telefonico sbarcato solo dal 2019 in Italia non ha nulla a che vedere con la promessa degli importanti premi, piuttosto si tratta dell’ennesimo tentativo di raggiro ai danni degli italiani. Questa volta, l’operazione fraudolenta si sta manifestando su più fronti, ossia attraverso banner pubblicitari visualizzati durante la navigazione web, ma anche attraverso mail e messaggi SMS e via WhatsApp. Insomma, un tentativo di irretire nuove vittime a tutto tondo e per questo molto pericoloso. La denuncia del pericolo che molti potrebbero correre in questi giorni e ore arriva anche dai canali social della Polizia Postale. Il messaggio truffaldino che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sta circolando e non poco una nuova truffa che fa riferimento ad un presuntoconGalaxy e MacBook Pro in. L’operatore telefonico sbarcato solo dal 2019 in Italia non ha nulla a che vedere con la promessa degli importanti premi, piuttosto si tratta dell’ennesimo tentativo di raggiro ai danni degli italiani. Questa volta, l’operazione fraudolenta si sta manifestando su più fronti, ossia attraverso banner pubblicitari visualizzati durante la navigazione web, ma anche attraverso mail e messaggi SMS e via WhatsApp. Insomma, un tentativo di irretire nuove vittime a tutto tondo e per questo molto pericoloso. La denuncia del pericolo che molti potrebbero correre in questi giorni e ore arriva anche dai canali social della Polizia Postale. Il messaggio truffaldino che ...

