Empoli | Cacace si presenta | “I miei idoli sono Robinson e Grosso”

"Negli ultimi 20 minuti a Bologna non ho avuto modo di mettere in luce la mia principale caratteristica, che è quella di spingermi in avanti e fare cross. Mi piace giocare uno contro uno. L'Empoli è una squadra che gioca un calcio offensivo, credo che mi troverò bene. Il mio giocatore preferito è il Robinson visto a Liverpool. In Italia mi piace molto Grosso, quello dei Mondali: mi è rimasto impresso il suo gol contro la Germania". sono le prime parole da calciatore dell'Empoli di Liberato Cacace. "Oggi il terzino non è più solo un difensore – ha aggiunto il calciatore neozelandese in conferenza stampa – a me infatti piace anche attaccare, fare cross, calciare in porta. Il calcio italiano è molto più veloce di quello che conosco. Ma spero e sono convinto di riuscire ...

