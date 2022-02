Delia Duran al GF Vip | si accende la scintilla con il coinquilino | “Mi piace”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022), come il resto della Casa, non sa che lunedì Alex Belli sarà di nuovo dentro. L’attore è stato invitato dal GF Vip 6 e ha accettato, dunque al momento si trova in hotel per la quarantena in attesa di varcare per la seconda volta la porta rossa nel corso della nuova, attesissima diretta. E chissà come la prenderà anche Soleil Sorge. La moglie, nel frattempo, ha rotto diversi equilibri nella Casa ed è diventata molto amata dal pubblico del GF Vip 6.te la 40esima puntata, infatti, è stata votata come preferita e prima candidata alla finale. Ricordiamo anche che la modella venezuelana ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio.flirta colSi professa ...