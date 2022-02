Covid, Gimbe: meno 28% di contagi. Giù anche i ricoveri, ma non i decessi. In frenata i vaccini. Costa: "Avanti con le riaperture" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione, i posti letto sono scesi del 7,7% e le terapie intensive dell'11,2%. Costanti invece i morti (0,2%). Ancora 7,1 milioni di italiani senza una dose Leggi su repubblica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione, i posti letto sono scesi del 7,7% e le terapie intensive dell'11,2%.nti invece i morti (0,2%). Ancora 7,1 milioni di italiani senza una dose

Advertising

HuffPostItalia : Gimbe: calano i vaccini nella fascia 5-11 anni e crollano in quella degli over 50 - messveneto : Covid, Meloni: “Non vaccinerò mia figlia”. Ma i virologi insorgono: “Fa disinformazione”: Dura la reazione di Burio… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: nell’ultima settimana -27,2% di contagi, calano i ricoveri e le intensive ma non i decessi. Oltre 7 m… - FGuardiella : Covid: Gimbe, in Fvg calo 35,4% nuovi casi in 7 giorni - GIMBE : RT @qn_carlino: Covid oggi Veneto, il bollettino 8 febbraio. Gimbe: 'Quarta ondata in fase discendente' -