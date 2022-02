Coppa Italia, sarà Milan-Inter: le date dei due derby (Di giovedì 10 febbraio 2022) date semifinali Coppa Italia – sarà Milan-Inter la prima semifinale dell’attuale edizione di Coppa Italia. Le formazioni guidate da Stefano Pioli e Simone Inzaghi si ritroveranno nuovamente contro dopo il doppio confronto in campionato, che si è concluso con un pareggio (la gara di andata) e una vittoria per i rossoneri, in rimonta sui nerazzurri L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022)semifinalila prima semifinale dell’attuale edizione di. Le formazioni guida Stefano Pioli e Simone Inzaghi si ritroveranno nuovamente contro dopo il doppio confronto in campionato, che si è concluso con un pareggio (la gara di andata) e una vittoria per i rossoneri, in rimonta sui nerazzurri L'articolo

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - Inter : ??? | SKRINIAR ?? Con lui non si passa: ecco le parole di #Skriniar alla fine di #InterRoma ?? - maria_santamato : RT @Inter: ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'COPPA ITALIA | #MilanLazio finisce 4-0. Nel prossimo turno, con partite di andata e ritorno, sarà der… -