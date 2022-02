Coppa Italia | Atalanta-Fiorentina 2-3 | viola in semifinale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Labatte 3-2 l’e si qualifica per ladidove aspetta la vincente di Juventus-Sassuolo. Al Gewiss Stadium di Bergamo ipassano in vantaggio con Piatek su rigore al 9?, i padroni di casa ribaltano la partita con Zappacosta al 30? e Boga al 56?; ancora Piatek trova il 2-2 al 71? con un tap-in dopo aver sbagliato un altro rigore. Gli ospiti in dieci per l’espulsione di Martinez Quarta al 79?, trovano il gol partita con Milenkovic al 94?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Italiano: "Vittoria straordinaria, contento per Piatek. In semifinale?". Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset ...Si completa oggi il tabellone delle semifinali della. Dopo il passaggio del turno già firmato da Inter e Milan che si sfideranno così in altri due derby, oggi si giocano gli altri due quarti di finale. La Fiorentina si qualifica alle ...La Fiorentina è la terza qualificata alle semifinali di Coppa Italia e aspetta la vincente di Juventus-Sassuolo in programma alle 21. Al Gewiss Stadium è finita 3-2 per i viola in vantaggio al 9' con ...Ci siamo, all’Allianz Stadium è tutto pronto per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, quello fra Juventus e Sassuolo. Nessuna sorpresa nell’undici di Allegri, che dà fiducia a Perin in porta, ...