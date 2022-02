Coppa di Francia | Nantes-Bastia | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Monaco e Nizza sono già qualificate per la semifinale indie adesso sono le favorite per la vittoria finale, ma anche ilvuole raggiungere l’ambito traguardo e questa sera cercherà di battere in casa il, club che milita in Ligue 2 (di seguito le). I gialloverdi hanno superato il Brest agli ottavi e adesso puntano la semifinale, che hanno raggiunto l’ultima volta nell’edizione 2018/19 quando persero 0-3 contro il Paris Saint-Germain. I Canarini hanno vinto il trofeo in tre occasioni: il primo successo risale alla stagione 1978/79, battendo 4-1 l’Auxerre dopo i tempi supplementari. Poi doppia vittoria consecutiva tra il 1998 e il 2000, battendo rispettivamente 2-1 il Sedan e 1-0 il Calais. Nella propria storia il...

Advertising

tvdellosport : Segui la #Coppa di Francia questo giovedì con il match #Nantes - #Bastia ???? Fischio di inizio alle ore 21:00??!… - telodogratis : Versailles, dilettanti che…sbaragliano: in semifinale nella Coppa di Francia - killercit : @jacopoformia @FIGC L'unica cosa oscena e indecente della coupe de france è la storia delle maglie. - killercit : RT @jacopoformia: ???? Il Versailles (squadra di quarta divisione, senza impianto d'illuminazione allo stadio) giocherà la semifinale di Copp… - aduz72 : RT @jacopoformia: ???? Il Versailles (squadra di quarta divisione, senza impianto d'illuminazione allo stadio) giocherà la semifinale di Copp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia

... una classifica che anche a inizio 2022 vede sempre in testa il Belgio davanti a Brasile e. ... La vittoria nellad'Africa consente al Senegal di ottenere il suo best ranking (18° posto) e ...... con i Leoni della Teranga reduci dal successo ind'Africa vinta contro l'Egitto. 4 vittorie ... Rimane sempre in testa il Belgio, ancora, mentre Brasile ecompletano il podio. Guadagna una ...E’ un po’ come se l’Italia, Francia, Spagna e Grecia gareggiassero per il podio ... Federica Brignone, è la loro punta di diamante, ha vinto 19 podi in Coppa del Mondo e medaglia d’argento a Beijing ...nella tappa di Coppa del Mondo under 20: quinto posto individuale, a un passo dal podio, e medaglia d’oro di fioretto a squadre battendo squadroni quali Francia, Russia e Polonia. Per la sua ...