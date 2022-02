(Di giovedì 10 febbraio 2022) Giornata dimenticabilissima quella di ieri per i colori azzurri ai Giochi invernali, e infatti non è arrivata nessuna medaglia: iniziata male con l'uscita di Federica Brignone nella seconda manche ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? ???????????????? ???????????? ?????? ?? Lollobrigida ?? ?? Fontana, M. Valcepina, A. Valcepina, Sighel, Cassinelli , Confortola… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - Eurosport_IT : ?????? ???????????????? ???????????? ?????? ?? Lollobrigida ???? ?? Fontana, M. Valcepina, A. Valcepina, Sighel, Cassinelli , Confortola… - zazoomblog : Confortola e Fontana lontani dal podio - #Confortola #Fontana #lontani #podio - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Una giornata senza grandi soddisfazioni per lo Short Track azzurro ???? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Confortola Fontana

...è arrivato nella finale A grazie al ripescaggio dopo essere caduto in semifinale, ma l'ha conclusa al decimo posto. Sono nella finale B invece le ragazze della staffetta Arianna, ...... Francesca Lollobrigida (3000 metri speed skating); Andrea Casinelli, Pietro Sighel, Arianna, Martina Valcepina, Yurie Arianna Valcepina (Staffetta mista Short Track); Francesca ...dove Yuri Confortola è arrivato nella finale A grazie al ripescaggio dopo essere caduto in semifinale, ma l’ha conclusa al decimo posto. Sono nella finale B invece le ragazze della staffetta Arianna ...Delusione anche per la staffetta femminile dello short track, uscita di scena per una caduta, mentre nei 1.500 metri maschili Confortola ha agguantato la finale ma è arrivato decimo. Buone notizie ...