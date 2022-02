Concessioni balneari, maggioranza spaccata. Salvini: «Da Gentiloni un attacco all’Italia. Letta che dice?» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non proprio un difensore degli interessi nazionali. Anche sull’annosa questione delle Concessioni balneari e delle spiagge italiane che rischiano la svendita sotto la regia di Bruxelles il commissario europeo Paolo Gentiloni non brilla per patriottismo. balneari, Gentiloni apre alle gare europee “Non è che occorra rivedere molte norme”, dice Gentiloni nel corso di una conferenza stampa. Facendo imbufalire la Lega. “La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice. Riassegnare tramite gare le Concessioni esistenti. Facendolo in maniera da tenere conto degli investimenti fatti finora”. Semplice ma pericolosa per l’Italia che rischia di vedersi sottrarre migliaia di chilometri di spiagge dalla concorrenza dei paesi europei. Una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non proprio un difensore degli interessi nazionali. Anche sull’annosa questione dellee delle spiagge italiane che rischiano la svendita sotto la regia di Bruxelles il commissario europeo Paolonon brilla per patriottismo.apre alle gare europee “Non è che occorra rivedere molte norme”,nel corso di una conferenza stampa. Facendo imbufalire la Lega. “La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice. Riassegnare tramite gare leesistenti. Facendolo in maniera da tenere conto degli investimenti fatti finora”. Semplice ma pericolosa per l’Italia che rischia di vedersi sottrarre migliaia di chilometri di spiagge dalla concorrenza dei paesi europei. Una ...

