Caro bollette: Il sindaco di Gorizia spegne le luci ai monumenti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo aver lanciato l’allarme durante un incontro con i vertici dell’Anci la scorsa settimana, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, prosegue la sua battaglia per sensibilizzare il governo affinchè intervenga in tempi brevi contro il calo bollette “che rischia di mettere in ginocchio famiglie e attività economiche”. “I costi sono insostenibili per famiglie e attività economiche, è una bomba a orologeria” Per lanciare un ulteriore messaggio, anche se simbolico, il primo cittadino ha dato disposizione affinchè vengano spente le luci notturne interne nei monumenti simbolo, a partire dal castello e nei palazzi comunali. “Capisco che ci vorranno ingenti risorse per coprire i maggiori costi di energia e gas – sottolinea Ziberna- e che si sta cercando di individuare i canali di finanziamento più ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo aver lanciato l’allarme durante un incontro con i vertici dell’Anci la scorsa settimana, ildi, Rodolfo Ziberna, prosegue la sua battaglia per sensibilizzare il governo affinchè intervenga in tempi brevi contro il calo“che rischia di mettere in ginocchio famiglie e attività economiche”. “I costi sono insostenibili per famiglie e attività economiche, è una bomba a orologeria” Per lanciare un ulteriore messaggio, anche se simbolico, il primo cittadino ha dato disposizione affinchè vengano spente lenotturne interne neisimbolo, a partire dal castello e nei palazzi comunali. “Capisco che ci vorranno ingenti risorse per coprire i maggiori costi di energia e gas – sottolinea Ziberna- e che si sta cercando di individuare i canali di finanziamento più ...

