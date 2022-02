Carburanti - Il caro energia potrebbe far chiudere i distributori di notte (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il caro energia potrebbe causare ulteriori problemi agli automobilisti, se avrà seguito l'ipotesi ventilata da Paolo Castellana, vicepresidente della Figisc, la Federazione italiana dei gestori degli impianti stradali di distribuzione dei Carburanti. Il costo troppo elevato dell'illuminazione delle stazioni di servizio, combinato con la scarsa quantità di prodotto erogato, potrebbe infatti portare alla loro chiusura nelle ore notturne. La categoria giudica insostenibile l'attuale costo della bolletta, aumentato di una volta e mezzo a parità di consumo in kW. Castellana, in una recente manifestazione di protesta della categoria, ha quantificato così i maggiori oneri per i gestori: "Se nel dicembre 2020 per 1.000 kW di consumo si spendevano 1.000 euro, ora la stessa quantità di energia ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilcausare ulteriori problemi agli automobilisti, se avrà seguito l'ipotesi ventilata da Paolo Castellana, vicepresidente della Figisc, la Federazione italiana dei gestori degli impianti stradali di distribuzione dei. Il costo troppo elevato dell'illuminazione delle stazioni di servizio, combinato con la scarsa quantità di prodotto erogato,infatti portare alla loro chiusura nelle ore notturne. La categoria giudica insostenibile l'attuale costo della bolletta, aumentato di una volta e mezzo a parità di consumo in kW. Castellana, in una recente manifestazione di protesta della categoria, ha quantificato così i maggiori oneri per i gestori: "Se nel dicembre 2020 per 1.000 kW di consumo si spendevano 1.000 euro, ora la stessa quantità di...

