Atalanta-Fiorentina 2-3: la Viola in semifinale con un gol allo scadere (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pazza vittoria della Fiorentina sull’Atalanta all’ultimo istante e accesso alla semifinale di Coppa Italia Al Gewiss Stadium succede di tutto nel quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Pazza vittoria dellasull’all’ultimo istante e accesso alladi Coppa Italia Al Gewiss Stadium succede di tutto nel quarto di finale di Coppa Italia trae… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - CB_Ignoranza : All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che part… - Atalanta_BC : #AtalantaFiorentina | 2-2 | 80’ ?? Doppia ammonizione per Martinez Quarta, Fiorentina in 10 uomini. ?? Second bookab… - StynesTrevor : Nooo, ma Gasperini non parla, comunque l'atalanta a lamentare come al solito #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItalia… - loris63996355 : RT @PaolaSaulino: All’ultimo respiro la Fiorentina supera l’Atalanta in 10 uomini e si qualifica per le semifinali di coppa Italia?? #Fioren… -