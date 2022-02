Vostro Onore | quando inizia | trama | anticipazioni e cast della nuova fiction di Rai1 con Stefano Accorsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022). Unasensazionaleè già pronta a fare il suo ingresso nel palinsesto di, proprio nelle prossime settimana. Il nome è già in circolazione da qualche tempi, ma ora si hanno dei dettagli in più sullaserie all’italiana. Stiamo parlano, ovviamente,, tanto attesa e che ha già messo il pubblico in fibrillazione. La narrazione vedrà come protagonista un giudice interpretato proprio dal mitico. Un giudice dalla storia torbida ed intricata e che sarà costretto a mettere in pericolo la sua carriera personale. Leggi anche: Fosca Innocenti:, ...