Vangelo del giorno: Marco 7,14-23 – Audio e commento Papa Francesco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo spunto del Vangelo del giorno 9 Febbraio 2022, Mercoledì: "Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo". "Queste parole sono rivoluzionarie, perché nella mentalità di allora si pensava che certi cibi o contatti esterni rendessero impuri. Gesù ribalta la prospettiva: non fa male quello che viene da fuori, ma quello che nasce L'articolo proviene da La Luce di Maria.

