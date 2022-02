Vaccini | Aifa | efficaci 94 - 95% | immunità di memoria oltre un anno

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli studi hdimostrato "un'a del 94 - 95% deianti - Covid. Questo è un dato che ci deve sorprendere positivamente perché sono conferme importanti che non sempre giungono per ...

Advertising

GiovaQuez : Rapporto annuale Aifa sulla vaccini anti Covid. Su 108,5 milioni di somministrazioni gli eventi gravi sono lo 0,02%… - istsupsan : ??Presentati oggi i dati del Rapporto @Aifa_ufficiale sulla sicurezza dei #vaccini #COVID19 Su 100.000 somministraz… - Agenzia_Ansa : L'Aifa: 'Il vaccino in gravidanza è sicuro, molti rischi dal SarsCov2'. Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccin… - Aifa_ufficiale : RT @istsupsan: ??Presentati oggi i dati del Rapporto @Aifa_ufficiale sulla sicurezza dei #vaccini #COVID19 Su 100.000 somministrazioni ??91… - ElideBellardin1 : RT @marco_heffler: È uscito il rapporto annuale di @Aifa_ufficiale sui vaccini Covid. I vaccini si confermano sicuri ed efficaci. E attenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Aifa

Lo chiarisce l', sottolineando l'assenza di evidenze che suggeriscano che ipossano influenzare negativamente la fertilità in entrambi i sessi. L' Agenzia italiana del farmaco evidenzia ...Così Nicola Magrini, direttore generale dell', alla presentazione del Rapporto annualesulla sicurezza deianti - Covid."C'è inoltre un dato di lunga durata dell'immunità di memoria ...Inoltre sono state registrate 1.342 reazioni allergiche per i vaccini Covid, soprattutto nel sesso femminile, ma anche in questo caso dicono all’Aifa, si tratta di eventi rari e non gravi.Questo è un dato che ci deve sorprendere positivamente perché sono conferme importanti che non sempre giungono per farmaci e vaccini". Così Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa ...