Tutela dell' ambiente in Costituzione | Cingolani | Giornata epocale

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Da oggi, con la modifica all'art. 9 della Costituzione, la Tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali "anche nell'interesse delle future generazioni" entra di diritto tra i principi...

