Traffico di droga sul dark web: la sorella di Ornella Muti rinviata a giudizio con altre 30 persone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Procura di Roma ha chiesto e il giudizio immediato per oltre 30 persone arrestate per Traffico di droga lo scorso 27 ottobre, tra le quali Claudia Rivelli, 71 anni, attrice e sorella dell’attrice Ornella Muti. Il processo si aprirà il 12 aprile davanti alla settima sezione penale del tribunale di Roma per il Traffico di droghe sintetiche acquistate dall’estero sul web o sul darkweb. La difesa della sorella della Muti: “Il Gbl mi serve per pulire l’argenteria” Rivelli è accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché “illecitamente dall’Olanda, con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Procura di Roma ha chiesto e ilimmediato per oltre 30arrestate perdilo scorso 27 ottobre, tra le quali Claudia Rivelli, 71 anni, attrice edell’attrice. Il processo si aprirà il 12 aprile davanti alla settima sezione penale del tribunale di Roma per ildi droghe sintetiche acquistate dall’estero sul web o sulweb. La difesa delladella: “Il Gbl mi serve per pulire l’argenteria” Rivelli è accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti perché “illecitamente dall’Olanda, con cadenze trimestrali, importava vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito ...

