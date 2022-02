The Dropout su Disney+: arriva la serie tratta da una storia vera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) arriva la nuova serie originale Disney Plus “The Dropout”, disponibile in Italia dal 20 aprile 2022 sulla piattaforma streaming. La serie tratta di soldi, tragedie, inganno e tanto romanticismo. Con un cast d’eccezione, potrà essere seguita sulla piattaforma da tutti gli iscritti. Se ancora non avete un abbonamento, è possibile registrarsi approfittando delle numerose offerte disponibili. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a Disney + La trama della serie TV “The Dropout” “The Dropout” racconta in modalità serie TV la storia vera sulla capitolata economica e sociale di Theranos, una società nata da un’idea rivoluzionaria di Elizabeth Holmes, la protagonista. Holmes ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022)la nuovaoriginale Disney Plus “The”, disponibile in Italia dal 20 aprile 2022 sulla piattaforma streaming. Ladi soldi, tragedie, inganno e tanto romanticismo. Con un cast d’eccezione, potrà essere seguita sulla piattaforma da tutti gli iscritti. Se ancora non avete un abbonamento, è possibile registrarsi approfittando delle numerose offerte disponibili. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarsi a Disney + La trama dellaTV “The” “The” racconta in modalitàTV lasulla capitolata economica e sociale di Theranos, una società nata da un’idea rivoluzionaria di Elizabeth Holmes, la protagonista. Holmes ...

Advertising

tuttopuntotv : The Dropout su Disney+: arriva la serie tratta da una storia vera #DisneyPlus #DisneyPlusStar - Think_movies : “The Dropout”: il Poster e il Trailer della serie thriller dal 20 aprile su Disney+ - cinespression : #TheDropout: #Disney+ ha diffuso il trailer della serie originale con #AmandaSeyfried - CinemApp_Cinema : The Dropout, il trailer italiano della serie con Amanda Seyfried. Dal 20 aprile su Disney+ #TheDropout… - mymovies : The Dropout, il trailer italiano della serie con Amanda Seyfried. Dal 20 aprile su Disney+ #TheDropout… -