Tap to Pay: l’iphone adesso può ricevere pagamenti contactless (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con la beta 2 del sistema operativo iOS 15.4 iPhone diventa un Pos e può ricevere pagamenti contactless Tap to Pay cosi è stata chiama la nuova funzionalità per iPhone che consentirà di ricevere i pagamenti contactless. In sostanza come detto l’iphone adesso permette di ricevere pagamenti contactless grazie al modulo NFC dello smartphone. In questo modo, non è necessario passare da POS e altri dispositivi dedicati. Gli iPhone diventeranno a tutti gli effetti dei Pos, abilitati ad accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali senza il supporto di alcun altro hardware. Gli iPhone abilitati a questa nuova funzione saranno quelli dal modello XS in poi, con un’app apposita che ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Con la beta 2 del sistema operativo iOS 15.4 iPhone diventa un Pos e puòTap to Pay cosi è stata chiama la nuova funzionalità per iPhone che consentirà di ricevere i pagamenti. In sostanza come dettopermette digrazie al modulo NFC dello smartphone. In questo modo, non è necessario passare da POS e altri dispositivi dedicati. Gli iPhone diventeranno a tutti gli effetti dei Pos, abilitati ad accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debitoe altri portafogli digitali senza il supporto di alcun altro hardware. Gli iPhone abilitati a questa nuova funzione saranno quelli dal modello XS in poi, con un’app apposita che ...

andreastoolbox : iPhone si trasforma in un POS con Tap to Pay: ecco come funziona | - TopCrypto18 : RT @cavicchioli: Pare che la nuova funzione Tap to Pay di iPhone consentirà anche indirettamente i pagamenti in criptovalute, se si utilizz… - dbette83 : @IlCryptoGame @cavicchioli Nell'articolo si parla di accettare pagamenti, non di effettuarli (funzionalità già disp… - IlCryptoGame : @cavicchioli quindi è la carta crypto collegata al circuito visa o mastercard che è interoperabile con la funzione… - cavicchioli : Pare che la nuova funzione Tap to Pay di iPhone consentirà anche indirettamente i pagamenti in criptovalute, se si… -