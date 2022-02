Spinazzola, venerdì incontro col chirurgo. La situazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Forse è la svolta. Forse. Sicuramente è un passaggio importante, che interessa alla Roma e anche alla Nazionale. venerdì... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Forse è la svolta. Forse. Sicuramente è un passaggio importante, che interessa alla Roma e anche alla Nazionale....

Advertising

ruben_romano10 : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… - ivano_cardone : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… - RubenMourinista : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… - ASR192711 : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… - LorenzoFracassa : RT @AliprandiJacopo: ??Per #Spinazzola può essere il weekend della svolta: venerdì sbarca a Roma il prof. Lempainen, il chirurgo che lo ha o… -