Snowboard | Pechino 2022 | la statunitense Chloe Kim domina le qualificazioni dell’halfpipe

Si sono appena concluse le qualificazioni dell'halpfpipe femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il primo posto lo conquista in scioltezza la campionessa olimpica e mondiale in carica Chloe Kim con 87,75. Dietro di lei la giapponese Mitsuki Ono, seconda con 83,75 punti, e la cinese Xuetong Cai, terza con 83.25. Le altre qualificate sono la spagnola Castellet, le giapponesi Sena e Ruki Tomita, la cinese Liu, lo svizzero Wicki, le canadesi Hosking e Dhondt, la tedesca Ettel e l'altro cinese Qiu. Non erano presenti italiane in gara. L'appuntamento con la finale 1 è fissato per le ore 2.30 di giovedì 10 febbraio. Seguiranno le finali 2 e 3 (quella della medaglia)

