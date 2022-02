Sci alpino | Federica Brignone | uno slalom in vista della combinata Le speranze dell’azzurra

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo lo splendido argento in gigante continuano le ambizioni olimpiche di, carico da novanta del gruppo azzurro nellaalpina programmata per giovedì 17 febbraio (discesa alle 3.30,alle 7.00 ora italiana). La trentunenne di La Salle ha sondato la tenuta tra i pali snodabili nel corso delloodierno ed è pronta a rincorrere il terzo podio alle Olimpiadi in una disciplina che annovera poche pretendenti al successo. Saràpartita anche Marta Bassino, uscita prematuramente tra le porte strette ma capace di difendersi alla grande inaffidandosi alle sue doti di polivalente. L’elvetica Michelle Gisin difenderà il titolo conquistato a PyeongChang e parte con i favori del pronostico assieme alla super campionessa ...

Advertising

Eurosport_IT : Si chiude così la prima manche dello Slalom ?? 20° posto per Federica Brignone, che partiva fuori dalle 30 ????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - sportface2016 : #BEIJING2022, #AlpineSkiing: la start list della manche di discesa libera della combinata nordica maschile di giove… - elitonks : Da atleta, da agonista, comprendo lo sfogo dettato dalla delusione. La più grande fin qui nella carriera di Mikaela… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Eurosport IT

Il primo Slalom FIS del mese di febbraio in programma nella località bresciana di Val Palot è stato vinto in campo femminile dalla francese Marion Chevrier (Club des Sports de La Plagne) con il tempo ...... Shiffrin ancora fuori! Primo oro anche per la Slovacchia, che ottiene il grande obiettivo naturalmente con la sua stella Petra Vlhova , vincitrice dello slalom femminile dial termine di ...Sofia Goggia si sta allenando sulla neve, con l'obiettivo di partecipare alla discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L'azzurra cercherà di scendere in pista martedì 15 febbraio per ...ASOLO - Scarpa, azienda di Asolo (Treviso) leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, è il nuovo sponsor dell'International Ski ...