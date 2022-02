Ruberti: per Ama e Atac torna consiglio di amministrazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Per volontà del sindaco Roberto Gualtieri, sulle due società partecipate più rilevanti, Atac e poi nei prossimi giorni Ama, ci sarà il ritorno all’organo collegiale vista la dimensione e complessità di queste aziende, come prevede la norma nazionale e come riteniamo sia più idoneo.” “Questo passaggio non comporterà alcun maggior onere per le società, il tetto complessivo dei compensi resta invariato e non ci saranno incrementi di costo”. Lo ha detto Albino Ruberti, capo di Gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo stamattina durante la seduta congiunta delle commissioni capitoline Bilancio e Mobilità riunite per esprimere parere sulla nuova proposta di governance per Atac. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Per volontà del sindaco Roberto Gualtieri, sulle due società partecipate più rilevanti,e poi nei prossimi giorni Ama, ci sarà il ritorno all’organo collegiale vista la dimensione e complessità di queste aziende, come prevede la norma nazionale e come riteniamo sia più idoneo.” “Questo passaggio non comporterà alcun maggior onere per le società, il tetto complessivo dei compensi resta invariato e non ci saranno incrementi di costo”. Lo ha detto Albino, capo di Gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo stamattina durante la seduta congiunta delle commissioni capitoline Bilancio e Mobilità riunite per esprimere parere sulla nuova proposta di governance per

