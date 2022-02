Roma | raccoglievano scommesse abusive su circuiti internazionali | chiude una sala giochi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022). Un’attività di raccoltacome tante ne esistono nel nostro Bel Paese, ma con una differenza: i titolari gestivano un traffico di denaro altissimo grazie all’impiego di provider. In questo modo, erano anche in grado di proporre offerte più allettanti ai loro ”ospiti”, rispetto ai concessionari autorizzati dai Monopoli di Stato. Leggi anche:, nascondeva 2,6kg di droga e 1470€ in contanti: arrestato pusher 17ennesu providerCosì, gli agenti della Polizia di Stato hanno accertato la raccolta abusiva diper providernon riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato presso un’attività di raccoltadi San ...