Rob Van Dam: "Ero pronto a tornare in WWE alla Royal Rumble, ma non mi hanno chiamato"

L'edizione di quest'anno della Royal Rumble maschile è stata considerata da una buona parte dei fan come una grande delusione. Molte le promesse di grandi ritorni e debutti che alla fine sono andati persi nel nulla, regalandoci davvero poco rispetto alle ultime edizioni della Rumble. La WWE però avrebbe potuto migliorare leggermente la situazione con il ritorno di uno dei wrestler più amati della fine degli anni '90, un certo Rob Van Dam, con quest'ultimo che aspettava solo la chiamata della conferma per prendere parte al match.

pronto a tornare in azione

Durante la sua recente intervista per Sportskeeda, RVD ha rivelato che era ad un passo dal prendere parte dalla Royal Rumble di quest'anno e, soprattutto, che sarebbe ...

