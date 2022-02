Renzi denuncia i magistrati di Firenze | ' Io non ho commesso reati | spero che loro possano dire lo stesso'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel giorno in cui è stata fissata a l'udienza preliminare per il processo Open che si terrà il 4 aprile, Matteoha fatto sapere di avereto penalmente iCreazzo, Turco e ...

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - 57Davide : RT @dominikos90: Nella giornata di oggi intanto il senatore Matteo Renzi ha provveduto a firmare una formale denuncia penale nei confronti… - LTombelli : 'Il sen. #Renzi ha provveduto a firmare una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco, Nastasi' Sono allibito. - Roky99760738 : RT @florastr: oggi il sen.Renzi ha provveduto a firmare 1a formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo,Turco,Nastasi-x vio… - JohnHard3 : RT @Antigiornalista: Continuiamo pure a pensare che i garantisti non stiano solo cercando di inquinare il dibattito perchè vogliono garanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi denuncia

ha chiesto di essere ascoltato dai pm genovesi riservandosi di produrre materiale atto a corroborare lapenale contro Creazzo, Turco, Nastasi', si precisa. 'È utile ricordare a questo ...... " Nella giornata di oggi il senatore Matteoha provveduto a firmare una formalepenale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco, Nastasi ".spiega nella nota di non aver mai ...Step procedurale del Caso Open e rinvio a giudizio chiesto dai magistrati di Firenze per Matteo Renzi ed altri 10 indagati, il prossimo 4 aprile si andrà davanti al Gup mentre il leader di Iv ha ...Lo staff del capo politico di Italia Viva: udienza atto scontato e ampiamente atteso. Renzi ha firmato ormale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco e Nastasi. "Io non ho commesso ...