Qatar, la punizione è un missile: il portiere resta di sasso (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bolide di potenza pura di Musa dell'Al Rayyan, Il tiro è stato così potente e veloce che il portiere non ha fatto in tempo a intervenire. 9 febbraio 2022 Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bolide di potenza pura di Musa dell'Al Rayyan, Il tiro è stato così potente e veloce che ilnon ha fatto in tempo a intervenire. 9 febbraio 2022

Advertising

Italia_Notizie : Qatar, la punizione è un missile: il portiere resta di sasso - F1inGenerale_ : F1 | Horner ha scontato la sua punizione dopo i sui commenti nei confronti di un commissario durante il GP del Qatar - Luxgraph : F1, corso di formazione per Horner: a Ginevra per scontare la punizione in Qatar - Formula1WM : #Horner sconterà una punizione ricevuta al GP Qatar 2021: il retroscena -